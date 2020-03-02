Овечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 36-е место по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (4:3) Овечкин набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу.

Теперь в активе россиянина 1274 (703 + 571) очка в 1148 матчах за карьеру в НХЛ, и он поднялся на 36-е место по этому показателю, сравнявшись с Элом Макиннисом.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (2857 очков).

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой матча «Миннесота» — «Вашингтон» в НХЛ.

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