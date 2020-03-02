Овечкин признан первой звездой матча «Миннесота» — «Вашингтон» в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд».

В матче с «Миннесотой» Овечкин набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам на выезде.