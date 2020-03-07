Четыре овертайма, волевая победа «Спартака» и невероятная передача Шарова: чем запомнились матчи плей-офф КХЛ

ЦСКА и «Ак Барс» одержали третьи подряд победы над «Торпедо» и «Нефтехимиком» в первом раунде Кубка Гагарина. «Сибирь» благодаря хет-трику Юусо Пуустинена и красивому проходу Александра Шарова нанесла третье поражение «Автомобилисту». «Спартак» отыгрался с 0:3 в матче с московским «Динамо» и сократил отставание в серии. RT рассказывает о главных событиях очередного дня плей-офф КХЛ.

Трудная победа ЦСКА

В первых двух домашних матчах ЦСКА не оставил никаких шансов для «Торпедо». Армейцы одержали уверенные победы, причём с одинаковым счётом 3:0, и намеревались так же легко начать выездную часть серии в Нижнем Новгороде.

Однако не всё в третьем матче было так просто для подопечных Игоря Никитина. После того как главный тренер в очередной раз перетасовал состав, на несколько стартовых минут в команде наступил разброд, который едва не привёл к окончанию сухой серии Ильи Сорокина. Но стоило нижегородцам самим допустить ошибку, как шайба оказалась в их воротах. На девятой минуте Никита Нестеров получил её у чужой синей линии и отдал опустившемуся в четвёртое звено Максиму Мамину, который тут же открыл счёт.

И всё-таки игроки «Торпедо» порадовали родные трибуны. Под конец первого периода, после ещё нескольких опасных моментов у владений Сорокина, Андрей Белевич забросил первую шайбу нижегородцев в плей-офф. С учётом прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина сухая серия Сорокина перевалила за 198 минут, но рекордной так и не стала.

После перерыва игра продолжала идти под диктовку хозяев льда, но больше им на голы так не везло. Более того, они даже не смогли реализовать ни один из семи розыгрышей большинства, которые были в основное время матча. Впрочем, и армейцы не слишком были готовы к голевым подвигам. Атак в их исполнении было немного, а когда Михаил Григоренко заработал буллит, то не смог переиграть Андрея Тихомирова.

В овертайме «Торпедо» в восьмой раз оказалось в большинстве после удаления Кирилла Капризова и снова не воспользовалось своим шансом спасти серию. Сразу после его возвращения армейцы активизировались и выиграли матч, который сами нижегородцы будто не хотели заканчивать. Победный гол на свой счёт записал Антон Слепышев, у которого уже 34 очка в последних 23 матчах за ЦСКА.

Галимов выгоняет «Нефтехимик» из Кубка

По похожему сценарию развивался и третий матч татарстанского дерби между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Казанцы ещё в первых двух играх показали, что дальше бороться за Кубок Гагарина намерены только они. Но стоило серии переместиться за пределы республиканской столицы, как подопечные Дмитрия Квартальнова испытали первое серьёзное сопротивление.

При этом ранних голов зрители в Нижнекамске не увидели. По итогам первых двух периодов «Ак Барс» перебросал «Нефтехимик» со счётом 27:23, но ворота обеих команд так и оставались нетронутыми. Стоило хозяевам перевести дух в заключительной трети матча, как они получили гол в исполнении Эмиля Галимова. Уроженец Нижнекамска уже забрасывал своей бывшей команде и в регулярном чемпионате, и в плей-офф, но впервые смог сделать это на её льду в составе «Ак Барса». При этом Галимов всё так же играет в третьем звене и является вторым снайпером команды в сезоне.

За оставшиеся 16 минут «Нефтехимику» удалось спастись — всё-таки на своём льду нижнекамцы ещё не уступали казанцам в этом сезоне. Ильдар Шиксатдаров точнейшим броском в дальний угол сравнял счёт менее чем за 200 секунд до финальной сирены. Вскоре наступил овертайм, в котором вновь неуступчивость двух соперников достигла предела.

Так продолжалось до 13-й минуты, когда Галимов решился на отчаянный бросок с середины зоны. Неожиданно шайба залетела прямо под перекладину, и матч закончился. «Ак Барс» выиграл три встречи и постарается прямо в Нижнекамске завершить борьбу за выход во второй круг Кубка Гагарина. «Нефтехимику» же будет крайне сложно противостоять своему воспитаннику.

Три шайбы Пуустинена и три победы «Сибири»

Серию между «Сибирью» и «Автомобилистом» до сего дня можно было назвать самой скучной в Кубке Гагарина. За 133 минуты первых двух матчей команды забросили всего лишь три шайбы. Но у новосибирских болельщиков иное мнение на этот счёт. Именно их команда записала на свой счёт все голы и к первому домашнему матчу в плей-офф за четыре года подошла с двумя сухими победами.

На родном льду «Сибирь» решила наконец-то сыграть более зрелищно и сразу же добилась нужного результата — уже на восьмой минуте Юусо Пуустинен распечатал ворота Якуба Коваржа кистевым броском. Но спустя полторы минуты гости восстановили равновесие. Максим Березин смог стать первым хоккеистом в этой серии, реализовавшим большинство, а ассистировал ему при этом Павел Дацюк. Сухая серия Харри Сятери прервалась на 143-й минуте, но зато стала рекордной для клуба.

Численным перевесом тут же воспользовался и Пуустинен. Финн оформил дубль на отложенном штрафе, пока Сятери ненадолго уступил место шестому полевому. В этот раз «Автомобилисту» пришлось потратить больше времени, чтобы сравнять счёт. Только в середине второго периода Питер Холланд забросил шайбу, которую Сятери поймал уже за линией ворот.

Пуустинен был настроен принести «Сибири» победу и сделал хет-трик на 46-й минуте после невероятного прохода Александра Шарова. И снова гости спаслись, причём невероятным способом. Джефф Плэтт сумел перевести матч в овертайм, когда его команда осталась с четырьмя полевыми игроками. В регулярном чемпионате «Автомобилист» был лучшим по голам в меньшинстве, и это дало свои плоды в плей-офф. Но на исходе матча гол Плэтта не сказался.

На десятой дополнительной минуте «Сибирь» всё-таки добилась третьей победы в серии. После провала в обороне гостей 20-летний Никита Шашков забросил шайбу с острого угла. Новосибирцы теперь в шаге от того, чтобы преподнести пока что главную сенсацию Кубка Гагарина.

Суперспасение «Спартака»

Самый результативный матч игрового дня провели «Спартак» и «Динамо». Красно-белым нужно было срочно реабилитироваться за поражения в первых двух матчах, однако начало третьей игры на «ЦСКА Арене» едва не привело к катастрофе для подопечных Олега Знарка. Не прошло и пяти минут, как в воротах номинальных хозяев побывали три шайбы, причём пропустили их два разных вратаря.

Уже на 53-й секунде Игорь Полыгалов выкатился на пятачок и обыграл Юлиуса Гудачека. Ту же последовало удаление Якова Рылова, которое привело к голу Кирилла Лямина. Знарок отреагировал резко и снял словацкого вратаря, но выход Никиты Беспалова не помог избежать разгромной разницы в счёте, которую после красивой комбинации установил Иван Муранов — автор уже двух шайб в плей-офф и ни одной в регулярном чемпионате.

Только после тайм-аута игроки «Спартака» пришли в чувство и сразу же отыграли одну шайбу после массированной атаки, завершать которую выпало Илье Зубову. До конца первого периода красно-белые смогли ещё раз зажать соперника в своей зоне и сократили отставание до минимума благодаря голу Артёма Фёдорова в ворота бывшей команды.

Окончательно преимущество «Динамо» испарилось на 34-й минуте, когда Александр Хохлачёв воспользовался передачей Максима Цыплакова, которую тот отдавал уже падая на лёд. Но спустя 75 секунд «Спартак» вернулся к роли догоняющей команды. Классный разрезающий прострел Вадима Шипачёва привёл к голу Михала Чайковски.

Все матчи пятницы завершались в овертайме, и московское дерби не стало исключением. После отменённого гола в ворота Беспалова «Спартак» получил численный перевес, которым воспользовался Патрик Херсли, замыкая бросок Андрея Кадейкина. В дополнительное время красно-белые почти четыре минуты отыграли в меньшинстве, но выдержали это непростое испытание — не для этого они отыгрывались с 0:3, чтобы бесславно закончить серию. На 16-й минуте Михаил Котляревский завершил молниеносную атаку «Спартака» и спас команду от третьего поражения подряд.