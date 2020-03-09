Проходы «Ак Барса» и ЦСКА, вторая победа «Спартака» над «Динамо» и первый гол Дацюка: чем запомнились матчи плей-офф КХЛ

«Спартак» вновь обыграл «Динамо» в домашней встрече и сравнял счёт в серии. «Автомобилист» разгромил «Сибирь» благодаря первой шайбе 41-летнего Павла Дацюка в нынешнем плей-офф. А «Ак Барс» и ЦСКА добились очередных побед над «Нефтехимиком» и «Торпедо» соответственно и пробились в следующий круг. RT рассказывает о главных событиях игрового дня Кубка Гагарина.

Пять шайб «Автомобилиста» и надежда на чудо

Очередной игровой день плей-офф КХЛ начался с неожиданного разгрома в Новосибирске. «Автомобилист», потерпев три подряд поражения от «Сибири», оказался на грани вылета из Кубка Гагарина и больше не имел права на ошибку. Лишь в таком положении екатеринбуржцам наконец удалось проснуться и продемонстрировать, за счёт чего они заняли четвёртое место в Восточной конференции.

Причём первый период завершился без заброшенных шайб, зато после перерыва гостей прорвало. В течение шести минут подопечные Андрея Мартемьянова отличились трижды. Своё веское слово сказал и Павел Дацюк. Именно он помог открыть счёт Георгию Белоусову, а затем грамотно подставил клюшку на пятаке.

Так 41-летний хоккеист открыл счёт голам в текущем розыгрыше Кубка Гагарина и стал четвёртым в списке самых возрастных авторов шайб в плей-офф КХЛ. Рекорд принадлежит нынешнему тренеру «Авангарда» Вячеславу Козлову, который отличился в возрасте 42 лет и 254 дней.

Некоторую надежду болельщикам хозяев подарил гол Данила Романцева в большинстве, но спустя 30 секунд после начала третьего периода легионеры «Автомобилиста» провели стремительную контратаку, которую точным броском завершил Дэн Секстон. А за пять минут до конца точку поставил Максим Березин — 5:1.

Три шайбы в большинстве и равенство в серии

В крайне затруднительном положении на старте серии с «Динамо» оказался и «Спартак». Красно-белые проиграли два матча и едва не уступили в третьем. Уже к пятой минуте команда пропустила трижды, но нашла в себе силы отыграться, а в итоге вырвала победу в овертайме.

На эмоциях от невероятного камбэка коллектив Олега Знарка склонил в свою пользу и второй домашний поединок. Хозяева с первых минут осадили ворота многоопытного Александра Ерёменко, получившего свой шанс в связи с неуверенной игрой Ивана Бочарова, и в середине стартового периода открыли счёт. Спартаковцы реализовали первое же большинство.

Не заставил себя ждать и второй гол. На этот раз Илья Зубов с кистей бросил от синей линии, а Андрей Миронов неудачно подставился под шайбу.

Хороший момент для того, чтобы вернуться в игру, у «Динамо» был в начале второго периода, когда соперник заработал два удаления подряд. Но «Спартак» выстоял, а затем сам наказал принципиального оппонента. Теперь уже гости на 70 секунд остались втроём, и упустить такую возможность красно-белые просто не имели права.

В результате реализовать большинство бело-голубым удалось только на старте заключительной 20-минутки усилиями Вадима Шипачёва. После этого подопечные Владимира Крикунова осадили ворота хозяев, но Никита Беспалов действовал выше всяких похвал. Лишь за 20 секунд до финальной сирены Андре Петерссон сократил отставание до минимума, но времени на камбэк у «Динамо» не осталось. «Спартак» сравнял счёт в серии, а следующая встреча состоится уже на «ВТБ Арене». В дерби всё начинается заново.

Камбэк ЦСКА и 21 сейв Билялова

А вот лидеры конференций «Ак Барс» и ЦСКА не стали откладывать дело в долгий ящик и шагнули в следующий раунд по итогам четырёх матчей. При этом обе команды вновь столкнулись с ожесточённым сопротивлением «Нефтехимика» и «Торпедо» соответственно.

Армейцы в Нижнем Новгороде вовсе уступали к началу третьего периода — 0:2, но сумели переломить ход встречи и вырвать победу в овертайме.

Причём ещё за три минуты до конца основного времени гости проигрывали, но Максим Шалунов замкнул передачу Максима Мамина и всё же сумел пробить поймавшего кураж Андрея Тихомирова.

А в овертайме ЦСКА на классе воспользовался первой же ошибкой соперника. Защитник хозяев Сергей Зборовский получил удаление за подножку, и гости реализовали его уже спустя 20 минут. Автором победной шайбы стал Кирилл Капризов, а проводивший 300-й матч в КХЛ Алексей Марченко отметился результативной передачей.

В свою очередь, «Ак Барс» с редким для хоккея минимальным счётом на выезде переиграл «Нефтехимик». Главным героем в составе казанцев стал вратарь Тимур Билялов. 24-летний голкипер отразил 21 бросок и впервые в карьере сыграл на «ноль» в плей-офф КХЛ.

Единственную же шайбу в середине встречи записал на свой счёт Станислав Галиев, набравший юбилейное, сотое очко в Континентальной хоккейной лиге.

Хозяевам оставалось лишь сетовать на бригаду арбитров, которая ещё при равном счёте отменила гол Зака Митчелла из-за нападения на вратаря.