ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу гостей — 3:2.

Хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Чарльза Дженовея и Джордана Шрёдера, но в третьем периоде Мэт Робинсон и Максим Шалунов перевели игру в овертайм. В дополнительное время победу армейцам принёс Кирилл Капризов.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счётом 4:0 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с победителем противостояния между московскими «Спартаком» и «Динамо».

Ранее «Ак Барс» одолел «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.