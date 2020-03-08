«Автомобилист» обыграл «Сибирь» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
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Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Победу «Автомобилисту» принесли шайбы Георгия Белоусова, Павла Дацюка, Питера Холланда, Дэна Секстона и Максима Березина.
«Сибирь» ответила голом Данила Романцева.
Счёт в серии до четырёх побед — 3:1 в пользу «Сибири». Пятая игра пройдёт в Екатеринбурге 8 марта.
Ранее сообщалось, что СКА в третьем овертайме обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.