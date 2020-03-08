«Автомобилист» обыграл «Сибирь» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу «Автомобилисту» принесли шайбы Георгия Белоусова, Павла Дацюка, Питера Холланда, Дэна Секстона и Максима Березина.

«Сибирь» ответила голом Данила Романцева.

Счёт в серии до четырёх побед — 3:1 в пользу «Сибири». Пятая игра пройдёт в Екатеринбурге 8 марта.

Ранее сообщалось, что СКА в третьем овертайме обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.