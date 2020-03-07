СКА в третьем овертайме обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над подольским «Витязем» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за СКА забили Антон Белов и Сергей Плотников. В составе «Витязя» отличились Вилле Лаюнен и Алексей Макеев.

В двух овертаймах команды не выявили сильнейшего, а в третьем победную для СКА шайбу забросил Лукас Бенгтссон.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:0 в пользу СКА, который, таким образом, вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем серии «Йокерит» — «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ.