«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над финским «Йокеритом» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Локомотиву» принесли шайбы Никиты Черепанова, Артура Каюмова, Егора Аверина и Стефана да Косты. «Йокерит» ответил голом Марко Анттилы, Петера Регина и Хенрика Хаапалы.

Счёт в серии до четырёх побед — 3:1 в пользу «Йокерита». Пятая игра пройдёт в Хельсинки 9 марта.

Ранее сообщалось, что «Барыс» в третий раз обыграл «Металлург» в плей-офф КХЛ.