«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
- @jokerithc
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.
Победу «Локомотиву» принесли шайбы Никиты Черепанова, Артура Каюмова, Егора Аверина и Стефана да Косты. «Йокерит» ответил голом Марко Анттилы, Петера Регина и Хенрика Хаапалы.
Счёт в серии до четырёх побед — 3:1 в пользу «Йокерита». Пятая игра пройдёт в Хельсинки 9 марта.
Ранее сообщалось, что «Барыс» в третий раз обыграл «Металлург» в плей-офф КХЛ.