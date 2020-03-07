«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

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Ярославский «Локомотив» одержал победу над финским «Йокеритом» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
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Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Локомотиву» принесли шайбы Никиты Черепанова, Артура Каюмова, Егора Аверина и Стефана да Косты. «Йокерит» ответил голом Марко Анттилы, Петера Регина и Хенрика Хаапалы.

Счёт в серии до четырёх побед — 3:1 в пользу «Йокерита». Пятая игра пройдёт в Хельсинки 9 марта.

Ранее сообщалось, что «Барыс» в третий раз обыграл «Металлург» в плей-офф КХЛ.

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