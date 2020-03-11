«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ

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В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ
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Матч, проходивший на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, завершился со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Йокерита» отметились Хенрик Хаапала, Вели-Матти Савинайнен, Антти Пильстрём, Никлас Йенсен и Оливер Лауридсен. Единственная шайба хозяев на счету Стефана да Косты.

Счёт в серии ст 4:2 в пользу «Йокерита». В следующем раунде Кубка Гагарина финский клуб сыграет с санкт-петербургским СКА.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

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