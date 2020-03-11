«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом» и вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
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Встреча, проходившая на «Уфа Арене», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Дмитрий Кугрышев и Эдуард Гиматов. Единственную шайбу гостей забросил Александр Яремчук.

Счёт в серии — 4:2 в пользу «Салавата Юлаева». В полуфинале Восточной конференции клуб из Уфы сыграет с «Ак Барсом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ.

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