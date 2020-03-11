«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом» и вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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