ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщает пресс-служба армейцев, это сделано в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. до 10 апреля.

«Как только мы внесём изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды. Без хоккея никто не останется», — говорится в сообщении.

В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА выиграл серию у нижегородского «Торпедо» (4:0). Во втором раунде красно-синие сыграют с победителем противостояния между столичными «Спартаком» и «Динамо».

Ранее депутат Госдумы высказался об отмене спортивных мероприятий в Москве из-за коронавируса.