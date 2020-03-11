ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ

Короткая ссылка
Московский ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба армейцев, это сделано в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. до 10 апреля.

«Как только мы внесём изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды. Без хоккея никто не останется», — говорится в сообщении.

В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА выиграл серию у нижегородского «Торпедо» (4:0). Во втором раунде красно-синие сыграют с победителем противостояния между столичными «Спартаком» и «Динамо».

Ранее депутат Госдумы высказался об отмене спортивных мероприятий в Москве из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить