Депутат Госдумы высказался об отмене спортивных мероприятий в Москве из-за коронавируса
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«Позиция мэрии Москвы по матчам с 5 тыс. зрителей из-за коронавируса — это весьма странно. Если угроза людям есть, матчи надо проводить вообще без зрителей. Если угрозы нет, тогда ограничивать не надо», — приводит слова Дегтярёва РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.
Он также отметил, что на вокзалах, рынках и станциях метро собирается большее количество человек.
«При чём тут стадионы и спорт?» — добавил Дегтярёв.
Ранее сообщалось, что матч «Манчестер Сити» и «Арсенала» перенесён из-за коронавируса у президента «Олимпиакоса».