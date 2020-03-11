Депутат Госдумы высказался об отмене спортивных мероприятий в Москве из-за коронавируса

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Глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. до 10 апреля.
Депутат Госдумы высказался об отмене спортивных мероприятий в Москве из-за коронавируса
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«Позиция мэрии Москвы по матчам с 5 тыс. зрителей из-за коронавируса — это весьма странно. Если угроза людям есть, матчи надо проводить вообще без зрителей. Если угрозы нет, тогда ограничивать не надо», — приводит слова Дегтярёва РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Он также отметил, что на вокзалах, рынках и станциях метро собирается большее количество человек.

«При чём тут стадионы и спорт?» — добавил Дегтярёв.

Ранее сообщалось, что матч «Манчестер Сити» и «Арсенала» перенесён из-за коронавируса у президента «Олимпиакоса».

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