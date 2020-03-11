Матч «Манчестер Сити» и «Арсенала» перенесён из-за коронавируса у президента «Олимпиакоса»

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Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение перенести матч 28-го тура между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» из-за риска заражения коронавирусом.
Матч «Манчестер Сити» и «Арсенала» перенесён из-за коронавируса у президента «Олимпиакоса»
  • © David Klein via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба АПЛ, игру перенесли из-за обнаружения коронавируса у президента греческого «Олимпиакоса» Эвангелоса Маринакиса, с которым контактировало несколько игроков и сотрудников «Арсенала».

«Арсенал» играл с «Олимпиакосом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча «Сити» и «Арсенала» должна была состояться 11 марта в Манчестере.

Ранее КХЛ пообещала следовать указу мэра Москвы об ограничении числа зрителей на матчах из-за коронавируса.

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