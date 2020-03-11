КХЛ пообещала следовать указу мэра Москвы об ограничении числа зрителей на матчах

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали запрет на проведение в Москве массовых и, в частности, спортивных мероприятий с количеством зрителей и участников свыше 5 тыс. человек.
КХЛ пообещала следовать указу мэра Москвы об ограничении числа зрителей на матчах
  • РИА Новости

Соответствующий указ во вторник, 10 марта подписал мэр российской столицы Сергей Собянин. Причиной такого решения является угроза распространения коронавируса. Ограничение будет действовать до 10 апреля.

«КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве. Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсуждён на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон. О принятых решениях лига сообщит дополнительно», — приводит заявление лиги «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Знарок повздорил с бывшим пресс-атташе сборной России Лариным на пресс-конференции.

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