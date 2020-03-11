Знарок повздорил с бывшим пресс-атташе сборной России Лариным на пресс-конференции
- globallookpress.com
Сначала специалист поинтересовался, аккредитован ли Ларин. Получив положительный ответ, Знарок несколько раз повторил, что не волнуется. Затем он отказался отвечать на два вопроса журналиста.
«Давайте дальше, я не буду отвечать на этот вопрос», — сказал тренер, которого цитирует «Чемпионат».
«Вот вы и подтвердили, кто из нас волнуется», — отметил Ларин.
«Повторюсь, я не волнуюсь совершенно, понимаете? В отличие от вас», — парировал Знарок.
Ранее сообщалось, что Яшкин отметил игру «Динамо» в обороне.