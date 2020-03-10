Яшкин о победе над «Спартаком»: «Динамо» хорошо сыграло в обороне

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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итог пятого матча серии плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком».
Яшкин о победе над «Спартаком»: «Динамо» хорошо сыграло в обороне
  • РИА Новости

Бело-голубые одержали победу со счётом 4:1 и вырвались вперёд в противостоянии — 3:2.

«Нужно ещё один матч выиграть. Будем надеяться, что следующая игра будет переломной. Сегодня играли ответственно, не давали сопернику шанс. В целом хорошо провели матч с точки зрения обороны плюс пару голов забили», — цитирует спортсмена Sport24.

Ранее защитник «Спартака» Иван Вишневский признал, что «Динамо» лучше справилось с мелочами.

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