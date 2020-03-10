Хоккеист Вишневский о поражении «Спартака»: «Динамо» лучше справилось с мелочами

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Иван Вишневский прокомментировал результат пятого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».
Хоккеист Вишневский о поражении «Спартака»: «Динамо» лучше справилось с мелочами
  • РИА Новости

Во вторник, 10 марта, красно-белые потерпели поражение (1:4) и теперь уступают в серии — 2:3.

«Не использовали свои моменты, надо было в большинстве забивать. В таких играх всё зависит от мелочей, с ними соперник сегодня справился лучше. В концовке правильно, что рисковали, это же плей-офф. Будем готовиться к следующему матчу», — констатировал хоккеист, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что немецкая хоккейная лига преждевременно завершила сезон из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить