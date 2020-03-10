Хоккеист Вишневский о поражении «Спартака»: «Динамо» лучше справилось с мелочами

Защитник «Спартака» Иван Вишневский прокомментировал результат пятого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».

Во вторник, 10 марта, красно-белые потерпели поражение (1:4) и теперь уступают в серии — 2:3.

«Не использовали свои моменты, надо было в большинстве забивать. В таких играх всё зависит от мелочей, с ними соперник сегодня справился лучше. В концовке правильно, что рисковали, это же плей-офф. Будем готовиться к следующему матчу», — констатировал хоккеист, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что немецкая хоккейная лига преждевременно завершила сезон из-за коронавируса.