Хоккеист Вишневский о поражении «Спартака»: «Динамо» лучше справилось с мелочами
- РИА Новости
Во вторник, 10 марта, красно-белые потерпели поражение (1:4) и теперь уступают в серии — 2:3.
«Не использовали свои моменты, надо было в большинстве забивать. В таких играх всё зависит от мелочей, с ними соперник сегодня справился лучше. В концовке правильно, что рисковали, это же плей-офф. Будем готовиться к следующему матчу», — констатировал хоккеист, слова которого приводит Sport24.
Ранее сообщалось, что немецкая хоккейная лига преждевременно завершила сезон из-за коронавируса.