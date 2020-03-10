Немецкая хоккейная лига преждевременно завершила сезон из-за коронавируса

Немецкая хоккейная лига (DEL) досрочно завершила текущий сезон в связи с распространением коронавируса в стране, чемпион страны определяться не будет.

Об этом гласит официальное заявление лиги. «Ред Булл Мюнхен», «Адлер Мангейм», «Стробинг Тайгерз» и «Айсбарен Берлин» будут представлять Германию в хоккейной Лиге чемпионов как лучшие коллективы по итогам регулярного чемпионата.

«Мы очень сочувствуем всем клубам, партнёрам и болельщикам по всей Германии в связи с тем, что мы вынуждены принять это решение. Но, учитывая текущие события, мы обязаны ответственно относиться к данной ситуации. Мы сосредоточены на здоровье наших болельщиков, хоккеистов и сотрудников», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте лиги.

Ранее сообщалось, что в Италии предложили определить чемпиона страны по футболу благодаря плей-офф.