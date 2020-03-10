В Италии предложили определить чемпиона страны по футболу благодаря плей-офф

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Федерация футбола Италии (FIGC) на саммите организации вынесла предложения о том, как должен завершиться чемпионат страны сезона-2019/20.
В Италии предложили определить чемпиона страны по футболу благодаря плей-офф
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте организации. В FIGC предложили три варианта: завершить турнир без определения победителя, присвоить титул лидеру чемпионата на данный момент или организовать плей-офф с целью выявления победителя.

Трём ведущим футбольным дивизионам Италии предстоит принять решение по этому вопросу до 23 марта.

Национальный олимпийский комитет Италии приостановил все спортивные соревнования в стране до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Португалии по футболу пройдут без болельщиков из-за коронавируса.

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