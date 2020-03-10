В Италии предложили определить чемпиона страны по футболу благодаря плей-офф
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте организации. В FIGC предложили три варианта: завершить турнир без определения победителя, присвоить титул лидеру чемпионата на данный момент или организовать плей-офф с целью выявления победителя.
Трём ведущим футбольным дивизионам Италии предстоит принять решение по этому вопросу до 23 марта.
Национальный олимпийский комитет Италии приостановил все спортивные соревнования в стране до 3 апреля.
Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Португалии по футболу пройдут без болельщиков из-за коронавируса.