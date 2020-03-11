Сенсация от «Сибири», вылет «Магнитки» и сопротивление «Локомотива»: чем запомнились пятые матчи старта плей-офф КХЛ

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в Екатеринбурге и впервые за четыре года пробилась в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина. «Барыс» преодолел барьер первого круга, обыграв в пяти матчах магнитогорский «Металлург». «Локомотив» сократил отставание от «Йокерита» в серии до минимального. «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби. «Салават Юлаев» нанёс в гостях поражение «Авангарду». RT рассказывает о главных событиях игрового дня Кубка Гагарина.

Сибирский характер Сятери

«Сибирь» сумела впервые за четыре года пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина. Начав серию против «Автомобилиста» в статусе тёмной лошадки, новосибирцы одержали верх в четырёх матчах из пяти, выиграв решающую встречу на выезде.

Екатеринбуржцам отступать было некуда. Весь первый период они владели инициативой, однако гости так здорово играли на перехвате, что хозяевам едва ли удавалось проникнуть в чужую зону, не опасаясь получить мгновенную контратаку. Хотя игроки «Автомобилиста» и нанесли 15 бросков по воротам Харри Сятери, но все они не представляли реальной угрозы.

А хуже всего для уральцев было то, что при двукратном перевесе по броскам на перерыв они ушли в роли догоняющих. Дмитрий Саюстов реализовал первое же удаление Никиты Трямкина. Этот гол позволил новосибирцам гнуть свою линию дальше, и вторую шайбу они забросили после контрвыпада Евгения Чесалина в начале второго периода.

Порадовать болельщиков «Автомобилист» смог только в последней трети матча, в которой первые две минуты хозяева могли провести в большинстве. Так много на его реализацию не потребовалось: уже на 44-й секунде Павел Дацюк подправил на пятачке бросок Максима Березина и с четырьмя набранными очками стал лучшим бомбардиром уральцев в нынешнем не слишком долгом выступлении в плей-офф.

Екатеринбуржцы старались сравнять счёт, даже вынудили игроков «Сибири» позабыть о контратаках и довольствоваться скупыми тремя бросками за период. Но Сятери больше не пропустил ни одного броска и, по сути, на своих плечах вытащил новосибирцев в следующий круг Кубка Гагарина, соперник по которому будет определён позднее, после завершения серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

Самый быстрый вылет «Магнитки»

Казахстанский «Барыс» впервые сумел пройти дальше по сетке Кубка Гагарина во второй сезон подряд. Подопечные Андрея Скабелки в пятом матче обыграли магнитогорский «Металлург», который, в свою очередь, ещё никогда не заканчивал сезон настолько рано.

Наставник «Магнитки» Илья Воробьёв пошёл на крайние меры и убрал из состава легионеров Брэндона Козуна и Томаша Филиппи, так и не проявивших себя в плей-офф. Однако заменить их всё равно оказалось некем, и единственной движущей силой уральцев остался Сергей Мозякин. Ветеран команды дважды организовал голевые атаки для своей команды: сначала отдал пас Андрею Локтионову, после удара которого в штангу Николай Кулёмин сыграл на добивании, а затем ассистировал 21-летнему Артёму Минулину.

Только спасти команду от поражения старания Мозякина не позволили. Первый гол лишь сравнял счёт, а второй сократил его до 2:4. У «Барыса» же классных исполнителей было гораздо больше, одна только атака Даррена Дица, сумевшего обыграть сразу нескольких магнитогорцев, могла бы стать украшением этой серии. Подопечные Воробьёва даже не смогли создать ничего опасного при игре «6 на 4» в конце матча, после чего проштрафившийся игрок «Барыса» Павел Акользин забросил свою вторую шайбу — 5:2 в пользу «Барыса» в матче и 4:1 по итогам серии.

Теперь «Магнитку» может ждать серьёзное обновление. В клубе уже заговорили о том, чтобы Мозякин завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб на будущий сезон, а в СМИ появилась информация о скорой отставке Воробьёва. «Барыс» же через неделю предпримет новую попытку выйти в финал Восточной конференции.

Возвращение Кубка Гагарина в Ярославль

«Локомотиву» удастся провести ещё как минимум один домашний матч в Кубке Гагарина. После провального старта серии с «Йокеритом» ярославцам удалось одержать гостевую победу в пятом матче и сократить отставание от финского клуба.

Хозяева начали встречу с позиции силы, отметившись несколькими опасными моментами у ворот Ильи Коновалова. «Железнодорожникам» удалось справиться и успешно контратаковать — Павел Кудрявцев броском слева позволил своей команде открыть счёт. Но этот гол не стал переломным, «Йокерит» продолжил вести игру и вырвался вперёд ещё до первого перерыва.

Второй период стал своеобразной передышкой для команд. Они нанесли в сумме 13 бросков, хотя у обеих сторон было по два шанса реализовать большинство. Для «Локомотива» это стало хорошей тренировкой, и в заключительной трети матча гости забросили две шайбы сразу после удалений, пока провинившийся игрок не успел занять свою позицию. Сначала Григорию Денисенко повезло сразу с двумя рикошетами от соперников, а затем Стефан Да Коста оформил свой сотый гол в КХЛ.

У финнов тоже была возможность разыграть большинство, но «железнодорожники» успешно отбились, и это вселило в них дополнительную уверенность, чтобы вскоре организовать ещё одну контратаку, которую завершил Артур Каюмов — во втором матче подряд он отметился точным броском с острого угла. После этого гола до конца матча оставалось три минуты, и игроки «Йокерита» не успели спастись от второго поражения.

Столичное дерби за «Динамо»

Едва «Спартаку» удалось сравнять счёт в серии с «Динамо», как чаша весов снова качнулась в сторону бело-голубых. Подопечные Владимира Крикунова одержали победу со счётом 4:1, решив исход матча на последних минутах.

Болельщикам пришлось довольно долго ждать первого гола, что контрастировало с активным стартом предыдущих эпизодов столичного дерби. Хотя и в первом периоде, и во втором моментов у обеих команд хватало, но счёт был открыт только на 39-й минуте, когда во время очередной динамовской атаки Вадим Шипачёв красиво замкнул передачу в касание.

После перерыва «Спартак» отыгрался, но судьи отменили взятие ворот. В момент, когда Мартиньш Карсумс наносил бросок, на пятачке завязалась потасовка, жертвой которой оказался вратарь «Динамо» Александр Ерёменко. Вскоре красно-белым снова пришлось вынимать шайбу из своих ворот — Максим Афиногенов наказал соперников за ошибку Тобиаса Виклунда.

Подопечные Олега Знарка успели за оставшееся время размочить счёт, но только после того, как для этого сложились невероятно благоприятные обстоятельства. Когда уже настало время выпускать шестого полевого игрока, два динамовца сели на скамейку штрафников. Гол при игре «6 на 3» не заставил себя ждать. Но голкипер «Спартака» Никита Беспалов не вернулся сразу же обратно, и вскоре Игорь Полыгалов точно прицелился по его пустым воротам. Спустя ещё немного времени, когда до сирены оставалось 39 секунд, точку поставил Дмитрий Яшкин.

Парадоксальная победа «Салавата»

«Авангард» и «Салават Юлаев» уже в самом начале пятого матча своей серии оправдали звание самой непредсказуемой пары в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Удаление Коди Франсона на пятой минуте привело сразу к двум голам. Омичи отличились в меньшинстве, когда Павел Дедунов воспользовался потерей на своей синей линии, а следом Пётр Хохряков сравнял счёт незадолго до возвращения канадского защитника.

На этом удивительные перипетии матча не закончились. «Авангард» и в равных составах, и в большинстве, которое активно «предоставлял» Григорий Панин, играл дерзко и смотрелся гораздо предпочтительнее уфимцев. Однако на одну с боем добытую шайбу Вилле Покки гости ответили двумя точными бросками Филипа Ларсена и Владимира Жаркова, никак не вытекавшими из логики игры.

Хотя омичи и перебрасывали подопечных Николая Цулыгина в полтора раза, но повести заново в счёте им было не суждено. В начале третьего периода Сакари Маннинен ещё увеличил разницу в пользу «Салавата», а ассистировавший ему Линус Умарк набрал уже десятое очко за плей-офф, с большим отрывом возглавив рейтинг бомбардиров. В этот момент «Авангард» «поплыл» и заодно сам пропустил в меньшинстве, во второй раз подряд не уследив за быстроногим Владиславом Картаевым. Омичи казались окончательно поверженными после мощного щелчка Хохрякова, но нашли в себе силы оставить последнее слово за собой.

«Салават Юлаев» одержал победу со счётом 6:3, нанеся за матч на 19 бросков меньше, чем «Авангард». В следующем матче в Уфе хозяева льда получат возможность выйти во второй круг Кубка Гагарина, если только омичи не подтянут реализацию своих моментов.