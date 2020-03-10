СМИ: Воробьёв покинет пост главного тренера «Металлурга»

Илья Воробьёв уйдёт с поста главного тренера магнитогорского хоккейного клуба «Металлург».

Как сообщает «Бизнес Online», к следующему сезону команду будет готовить уже другой специалист.

Отмечается, что, помимо главного тренера, «Металлург» могут покинуть ряд игроков, а именно голкипер Василий Демченко, защитник Иван Верещагин, а также нападающие Деннис Расмуссен, Томаш Филиппи, Андрей Локтионов, Брэндон Козун и Роман Любимов.

Воробьёв возглавил «Металлург» в сентябре 2019 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф КХЛ, где в первом раунде со счётом 1:4 уступила казахстанскому «Барысу».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сократил отставание в серии с «Йокеритом» в плей-офф КХЛ.