Крикунов о досрочном завершении сезона КХЛ: со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть

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Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Крикунов о досрочном завершении сезона КХЛ: со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть
  • РИА Новости

«Мы в этой ситуации ничего не могли сделать: сказали бы нам играть — мы бы играли, если сказали не играть — значит не будем играть. Думаю, что все хотели доиграть сезон, но это форс-мажор. Со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть», — приводит слова Крикунова ТАСС.

По его словам, все надеялись на то, что эпидемия немного утихнет и сезон всё же удастся доиграть.

«Если чемпионат останавливается, то, наверное, команду тоже распустим», — добавил специалист.

Розыгрыш КХЛ был временно приостановлен 17 марта в связи с пандемией коронавируса. На момент остановки были сыграны весь регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф.

«Динамо» стало одним из восьми клубов, пробившихся во второй раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20.

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