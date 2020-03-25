Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, такое решение было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано соображениями здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей.

Отмечается, что решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.

Розыгрыш КХЛ был приостановлен 17 марта в связи с пандемией коронавируса. На момент остановки были сыграны весь регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» призвал КХЛ завершить сезон без определения победителя из-за коронавируса.