КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба КХЛ, такое решение было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано соображениями здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей.

Отмечается, что решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.

Розыгрыш КХЛ был приостановлен 17 марта в связи с пандемией коронавируса. На момент остановки были сыграны весь регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» призвал КХЛ завершить сезон без определения победителя из-за коронавируса.

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