«Ак Барс» призвал КХЛ завершить сезон без определения победителя из-за коронавируса

Казанский «Ак Барс» обратился к руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с призывом досрочно завершить сезон без определения победителя из-за распространения коронавируса.

Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

«В случае организации усечённого турнира плей-офф без участия в нём ХК «Барыс», ХК «Йокерит» и проведения данного турнира без болельщиков команд спортивная составляющая будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ», — говорится в сообщении.

На данный момент лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля. «Йокерит» и «Барыс» уже отказались от дальнейшего участия.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта.