Министерство спорта рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта

Министерство спорта России рекомендует начиная с 21 марта отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данные меры рекомендовано ввести до поступления особого распоряжения об их отмене.

Кроме того, органам исполнительной власти субъектов в области физической культуры и спорта рекомендуется ограничить работу организаций, которые осуществляют спортивную подготовку детей.

«С 21 марта по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 30 человек», — говорится в заявлении.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее в Минспорте поддержали приостановку сезонов в крупнейших российских спортивных лигах.