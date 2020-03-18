Министерство спорта рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта

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Министерство спорта России рекомендует начиная с 21 марта отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.
Министерство спорта рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ведомства, данные меры рекомендовано ввести до поступления особого распоряжения об их отмене.

Кроме того, органам исполнительной власти субъектов в области физической культуры и спорта рекомендуется ограничить работу организаций, которые осуществляют спортивную подготовку детей. 

«С 21 марта по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 30 человек», — говорится в заявлении.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее в Минспорте поддержали приостановку сезонов в крупнейших российских спортивных лигах.

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