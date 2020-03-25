Кожевников раскритиковал решение КХЛ досрочно завершить сезон

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал разочаровывающим решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) досрочно завершить сезон из-за распространения коронавируса.

«Да, ситуация, с которой мы столкнулись из-за коронавируса, очень тяжёлая. Но решение КХЛ полностью отменить сезон — разочаровывающее», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он обратил внимание на то, что контракты многих игроков рассчитаны до 30 апреля, а значит, некоторые сильные хоккеисты КХЛ уже в этом сезоне могут отправиться в НХЛ.

«Получается, что НХЛ мы усиливаем, а нашу лигу просто выбрасываем в помойку», — добавил Кожевников.

Розыгрыш КХЛ был временно приостановлен 17 марта в связи с пандемией коронавируса. На момент остановки были сыграны весь регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф. 25 марта КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20.

Ранее член совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев заявил, что не видит ничего радостного в досрочном завершении сезона КХЛ.