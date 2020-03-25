Уткин отреагировал на решение КХЛ о досрочном завершении сезона

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Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о решении Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) досрочно завершить сезон из-за распространения коронавируса.
Уткин отреагировал на решение КХЛ о досрочном завершении сезона
  • РИА Новости

«КХЛ решила закончить сезон несыгранным. Решила сегодня. Я не слежу за хоккейными реалиями повседневно, но вообще редко слышу доброе слово о КХЛ как об организации. Половинчатые решения, волокита, бюрократия», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что перечисленные условия для прекращения сезона, на которых основывалась КХЛ, были, по его мнению, известны заранее.

«А ты не откладывай (щелбан!) на завтра-то (фофан!). Предельно косная и инертная организация», — резюмировал Уткин.

Розыгрыш КХЛ был временно приостановлен 17 марта в связи с пандемией коронавируса. На момент остановки были сыграны весь регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф. 25 марта КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал решение КХЛ досрочно завершить сезон.

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