Уткин отреагировал на решение КХЛ о досрочном завершении сезона
- РИА Новости
«КХЛ решила закончить сезон несыгранным. Решила сегодня. Я не слежу за хоккейными реалиями повседневно, но вообще редко слышу доброе слово о КХЛ как об организации. Половинчатые решения, волокита, бюрократия», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что перечисленные условия для прекращения сезона, на которых основывалась КХЛ, были, по его мнению, известны заранее.
«А ты не откладывай (щелбан!) на завтра-то (фофан!). Предельно косная и инертная организация», — резюмировал Уткин.
Розыгрыш КХЛ был временно приостановлен 17 марта в связи с пандемией коронавируса. На момент остановки были сыграны весь регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф. 25 марта КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал решение КХЛ досрочно завершить сезон.