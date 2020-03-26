Совет капитана, чесночная защита Стоичкова и оригинальные маски Моутинью: чем занимаются футболисты на карантине

Экс-капитан сборной России Роман Широков посоветовал болельщикам «сидеть дома», чтобы остановить распространение коронавируса. Лучший игрок мира — 1994 Христо Стоичков рассказал, как спасается от опасного заболевания. А чемпион Европы Жоау Моутинью сделал защитную маску из трусов. RT рассказывает, как футболисты проводят время на карантине.

Призыв к болельщикам

На фоне распространения в мире коронавируса стараются не оставаться в стороне от борьбы с ним и футболисты. Так, бывший капитан сборной России Роман Широков принял участие в съёмках забавного социального ролика. Обладатель Кубка УЕФА призвал болельщиков «сидеть дома» после «возвращения из-за границы» или при появлении характерных симптомов.

Именно такую фразу он использовал во время памятного конфликта с болельщиками «Зенита» в аэропорту Казани.

Тренировка «Енисея»

Большая часть отечественных клубов временно прекратила проводить тренировки в связи с пандемией, и игроки вынуждены заниматься дома.

Но в «Енисее», выступающем в ФНЛ, неожиданно назначили тренировку на 15:00 по местному времени 26 марта. Руководство клуба не остановило постановление министерства спорта Красноярского края о «закрытии для населения спортивных учреждений» с 24 марта.

В клубе заявили, что, несмотря на решение местных властей, «тренировку «Енисей» не отменял». При этом отмечается, что окончательное решение о продолжении занятий будет принято в первой половине дня, а «тем, кто не сможет прибыть, не стоит переживать».

Профилактика инфекции от Мостового и Стоичкова

Между тем бывший капитан сборной России Александр Мостовой заявил, что ему крайне тяжело даётся вынужденный отказ от спорта из-за введённых в Москве ограничений. В отсутствие физической активности он опасается набрать лишний вес. Мостовой также признался, что «употреблял алкоголь для самоуспокоения».

А лучший футболист Европы 1994 года Христо Стоичков, который в настоящий момент находится в Майами, предпочитает более традиционные способы укрепления иммунитета.

«Домашняя изоляция помогает нам. Я ем много чеснока и лука, пью горячую воду и принимаю длительные ванны, чтобы защитить себя от этого вируса. Со мной моя жена и 80-летняя тёща, о которой мы должны заботиться больше всего. Моя дочь живёт неподалёку, но я не видел своего внука уже неделю. Нам нельзя рисковать. Эта инфекция передаётся очень легко», — приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.

Маски Ари и Моутинью

Важным средством защиты от вируса остаются медицинские маски. Причём в некоторых странах ощущается их острая нехватка. В связи с этим нападающий «Краснодара» выложил в социальных сетях подборку самых необычных самодельных масок.

А полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью пошёл ещё дальше и показал своим подписчикам, как сделать защитную маску из... трусов. Португалец вместе с женой натянули на голову данный предмет гардероба и обвязали его вокруг шеи таким образом, что он аккуратно закрыл всё лицо, кроме глаз. Возможно, кому-то этот совет поможет защитить своё здоровье.

Instagram

© ari_gol1000

Букет ЦСКА

Дефицитом стали не только маски, но и некоторые другие товары. Именно эту тему в специальном ролике обыграл ЦСКА.

По сюжету 17-летний защитник армейцев Вадим Карпов готовит необычный подарок для своей девушки Валерии. В результате он поднимается к ней на этаж в костюме химзащиты и оставляет у двери букет, состоящий вовсе не из цветов, а из рулонов туалетной бумаги. Также рядом лежит пачка гречневой крупы.

В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому #CSKATV предлагает вам оригинальный ролик.



Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо! 🔴🔵 pic.twitter.com/3MJbt4gX8P — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 24, 2020

Чтение от Бакаева

Несмотря на то что многие футболисты из-за коронавируса остались без нормального тренировочного процесса, они продолжают поддерживать форму дома и при этом совмещают занятия с повседневными делами. Так, один из лидеров «Спартака» Зелимхан Бакаев продемонстрирвовал, как умудряется читать журнал, выполняя при этом тренировочное упражнение. Пост полузащитник сопроводил хештегом #hometeam.

Челлендж Варди

Многие футболисты предпочитают развлекаться, выполняя различные челленджи, например чеканя рулоном туалетной бумаги. Ну а нападающий «Лестера» Джейми Варди запустил новый «вызов». Он грудью упал на тренировочный коврик и прополз по нему, как гусеница. При этом выполнить аналогичное задание он призвал ряд известных английских спортивных журналистов.

Заточение Смолова

А вот российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов оказался в не самой приятной ситуации. Не успел нападающий толком заиграть в Испании, как сезон остановили. Вдобавок форвард не сумел вернуться домой и вынужден был остаться в Виго на карантине.

Также по теме Перенос Олимпиады, потеря обоняния у Гобера и смерть экс-вратаря «Эспаньола»: как коронавирус влияет на спортивный мир Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд сообщил, что решение о переносе летней Олимпиады 2020 года в Токио уже принято,...

Теперь футболист обязан постоянно находиться в квартире в компании другого легионера «Кельтов» датчанина Пионе Систо. В сложившейся ситуации Смолов предпочитает «убивать время» за компьютерными играми.

«Сижу дома, тренируюсь — выполняю назначенную программу. В Counter-Strike играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, ещё с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то — с девушками. Там разрешение специальное нужно. Так обстановка нормальная — 22 градуса, океан, солнце», — сказал Смолов в ходе прямого эфира в Instagram.

Любознательный Лукаку

С куда большей пользой для себя проводит карантин нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку. Во время вынужденной паузы бельгиец получил тренерскую лицензию. При этом онлайн-курсы УЕФА форвард прошёл вместе с экс-полузащитником «Зенита» Акселем Витселем.

Помощь Моуринью старикам

А главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не упустил возможности принять участие в благотворительном проекте. Он стал волонтёром лондонского бюро «Энфилд» и помог доставить продукты первой необходимости старикам, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.