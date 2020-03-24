ЦСКА опубликовал видео, в котором Карпов дарит своей девушке букет из туалетной бумаги
- @pfc_cska
Видео опубликовано на YouTube-канале клуба.
В ролике Карпов подарил своей девушке букет из туалетной бумаги и пачку гречки.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.
Ранее экс-биатлонист Антон Шипулин призвал людей выйти из дома, несмотря на коронавирус.