Шипулин призвал людей выйти из дома, несмотря на коронавирус

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы России Антон Шипулин призвал людей находиться на свежем воздухе, несмотря на распространение коронавируса.

«Даже если многие из вас работают на удалёнке, а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух — залог нашего здоровья», — написал Шипулин в своём Instagram.

Он также выразил уверенность, что коронавирус скоро отступит.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о жизни в Барселоне во время карантина из-за распространения коронавируса.