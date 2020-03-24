Агент Селюк о карантине в Барселоне: нет проблем с едой, но алкоголя становится меньше

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о жизни в Барселоне во время карантина из-за распространения коронавируса.
Агент Селюк о карантине в Барселоне: нет проблем с едой, но алкоголя становится меньше
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Сейчас в Барселоне продлили режим ЧС до середины апреля. Работают только продуктовые магазины, людям можно дойти до ближайшего супермаркета», — цитирует Селюка Sport24.

По его словам, большинство людей пользуются доставкой, а также он не понимает, откуда появляются разговоры про дефицит товаров.

«Тут нет проблем с поставкой, все полки забиты едой. Одна знакомая пошла в магазин и сказала, что по 20 видов рыбы продают. Только алкоголя становится меньше. Народ перешёл на вино: полежали, выпили, поспали», — добавил Селюк.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее сообщалось, что арену в Нью-Йорке «Медисон-сквер-гарден» могут переоборудовать под больницу для борьбы с коронавирусом.

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