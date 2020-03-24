ESPN: «Медисон-сквер-гарден» могут переоборудовать под больницу для борьбы с коронавирусом

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Руководство арены «Медисон-сквер-гарден» предложило властям штата Нью-Йорк использовать все стадионные помещения в качестве палат для заразившихся коронавирусом.
ESPN: «Медисон-сквер-гарден» могут переоборудовать под больницу для борьбы с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает журналист ESPN Кит Олберманн в Twitter.

При этом отмечается, что губернатор штата Эндрю Куомо с благодарностью отказался от предложения, но в случае необходимости этот вопрос может обсуждаться снова. 

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее сообщалось, что известный футбольный тренер Жозе Моуринью стал волонтёром во время эпидемии коронавируса.

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