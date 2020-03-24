ESPN: «Медисон-сквер-гарден» могут переоборудовать под больницу для борьбы с коронавирусом

Руководство арены «Медисон-сквер-гарден» предложило властям штата Нью-Йорк использовать все стадионные помещения в качестве палат для заразившихся коронавирусом.

Об этом сообщает журналист ESPN Кит Олберманн в Twitter.

При этом отмечается, что губернатор штата Эндрю Куомо с благодарностью отказался от предложения, но в случае необходимости этот вопрос может обсуждаться снова.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее сообщалось, что известный футбольный тренер Жозе Моуринью стал волонтёром во время эпидемии коронавируса.