Моуринью стал волонтёром во время эпидемии коронавируса

Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Жозе Моуринью присоединился к лондонской благотворительной организации Age UK.

Как сообщает журналист Майкл Бридж в Twitter, португальский специалист доставляет товары первой необходимости пожилым людям, находящимся на карантине в одном из районов Лондона.

До этого Моуринью снялся в совместном ролике ФИФА и ВОЗ о профилактике коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее хоккеист Илья Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина.