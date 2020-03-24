Моуринью стал волонтёром во время эпидемии коронавируса

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Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Жозе Моуринью присоединился к лондонской благотворительной организации Age UK.
Моуринью стал волонтёром во время эпидемии коронавируса
  • © firo Sportphoto/Marcel Engelbrec
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Майкл Бридж в Twitter, португальский специалист доставляет товары первой необходимости пожилым людям, находящимся на карантине в одном из районов Лондона.

До этого Моуринью снялся в совместном ролике ФИФА и ВОЗ о профилактике коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее хоккеист Илья Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина.

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