Хоккеист Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина
- Reuters
Хоккеист опубликовал видео совместной тренировки в своём Twitter.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за распространения COVID-19.
На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.
Ранее Ковальчук показал, как учит детей готовить во время карантина.
Kovy and his wife Nikol are not messing around 💪 #StickWithFitness#ALLCAPSpic.twitter.com/vq5goHyMzn— Washington Capitals (@Capitals) March 23, 2020