Хоккеист Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина.

Хоккеист опубликовал видео совместной тренировки в своём Twitter.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за распространения COVID-19.

На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее Ковальчук показал, как учит детей готовить во время карантина.