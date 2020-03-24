Хоккеист Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина.
Хоккеист Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина
  • Reuters

Хоккеист опубликовал видео совместной тренировки в своём Twitter.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за распространения COVID-19.

На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее Ковальчук показал, как учит детей готовить во время карантина.

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