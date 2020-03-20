Хоккеист Ковальчук показал, как учит детей готовить во время карантина

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал видео, как он проводит время со своей семьёй на карантине из-за распространения коронавируса.

На видео в Instagram Ковальчук учит своих детей лепить пельмени.

«Пельмешки без спешки. От нашей семьи — всем терпения, здоровья, берегите родных и близких», — подписал ролик Ковальчук.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за распространения COVID-19.

На данный момент в мире заражены более 200 тыс. человек и более 8 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» не будет оглашать имя хоккеиста, заразившегося коронавирусом.