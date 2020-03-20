Хоккеист Ковальчук показал, как учит детей готовить во время карантина

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал видео, как он проводит время со своей семьёй на карантине из-за распространения коронавируса.
Хоккеист Ковальчук показал, как учит детей готовить во время карантина
  • © Reuters

На видео в Instagram Ковальчук учит своих детей лепить пельмени.

«Пельмешки без спешки. От нашей семьи — всем терпения, здоровья, берегите родных и близких», — подписал ролик Ковальчук.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за распространения COVID-19.

На данный момент в мире заражены более 200 тыс. человек и более 8 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» не будет оглашать имя хоккеиста, заразившегося коронавирусом.

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