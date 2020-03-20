Хоккеист Ковальчук показал, как учит детей готовить во время карантина
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На видео в Instagram Ковальчук учит своих детей лепить пельмени.
«Пельмешки без спешки. От нашей семьи — всем терпения, здоровья, берегите родных и близких», — подписал ролик Ковальчук.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за распространения COVID-19.
На данный момент в мире заражены более 200 тыс. человек и более 8 тыс. скончались.
Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» не будет оглашать имя хоккеиста, заразившегося коронавирусом.