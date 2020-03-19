«Оттава» не будет сообщать имя хоккеиста, заразившегося коронавирусом

Короткая ссылка
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» не намерен обнародовать имя игрока команды, заразившегося коронавирусом.
«Оттава» не будет сообщать имя хоккеиста, заразившегося коронавирусом
  • Reuters

По словам представителя пресс-службы «Оттавы», которые передаёт ТАСС, в соответствии с законом о конфиденциальности провинции Онтарио, а также из уважения к игрокам и персоналу в клубе не станут раскрывать персональную медицинскую информацию.

18 марта «Оттава» объявила о выявлении случая заражения игрока команды коронавирусом, который стал первым в НХЛ, при этом не став разглашать личность заболевшего. По информации СМИ, им является российский защитник Никита Зайцев.

Ранее сообщалось, что отец Зайцева опроверг информацию СМИ о заражении сына коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить