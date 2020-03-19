Отец хоккеиста Зайцева опроверг информацию СМИ о заражении сына коронавирусом

Игорь Зайцев, отец российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, опроверг информацию, что его сын заразился коронавирусом.

«Сам прочитал всё в российских СМИ. Общался с Никитой, у него всё нормально, никакого коронавируса нет», — приводит слова Зайцева-старшего Sport24.

18 марта «Оттава» объявила о выявлении случая заражения игрока команды коронавирусом, который стал первым в НХЛ, при этом не став разглашать личность заболевшего. По информации СМИ, им является Зайцев.

Ранее сообщалось, что у сотрудника клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» обнаружили коронавирус.