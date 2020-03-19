СМИ: Первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом, стал россиянин

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Российский защитник клуба «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев является первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заразившимся коронавирусом.
СМИ: Первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом, стал россиянин
  • Reuters

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что теперь в клубе проводятся тесты других игроков команды, поскольку вероятность их заражения оценивается как высокая.

18 марта «Оттава» объявила о выявлении случая заражения игрока команды коронавирусом, который стал первым в НХЛ, при этом не став разглашать личность заболевшего.

12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что у сотрудника клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» обнаружили коронавирус.

 

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