СМИ: Первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом, стал россиянин
- Reuters
Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
Отмечается, что теперь в клубе проводятся тесты других игроков команды, поскольку вероятность их заражения оценивается как высокая.
18 марта «Оттава» объявила о выявлении случая заражения игрока команды коронавирусом, который стал первым в НХЛ, при этом не став разглашать личность заболевшего.
12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что у сотрудника клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» обнаружили коронавирус.