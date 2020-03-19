СМИ: Первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом, стал россиянин

Российский защитник клуба «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев является первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заразившимся коронавирусом.

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что теперь в клубе проводятся тесты других игроков команды, поскольку вероятность их заражения оценивается как высокая.

18 марта «Оттава» объявила о выявлении случая заражения игрока команды коронавирусом, который стал первым в НХЛ, при этом не став разглашать личность заболевшего.

12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что у сотрудника клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» обнаружили коронавирус.