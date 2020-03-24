Широков призвал россиян оставаться дома на время пандемии коронавируса

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков обратился к соотечественникам, призвав их оставаться дома.

Широков снялся в видеоролике «Матч ТВ», в котором обратился к россиянам со словами: «Дома сидите... пожалуйста».

Во всём мире от коронавируса погибли более 17 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения назвала COVID-19 мировой пандемией.

Ранее «Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса.