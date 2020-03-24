Широков призвал россиян оставаться дома на время пандемии коронавируса
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Широков снялся в видеоролике «Матч ТВ», в котором обратился к россиянам со словами: «Дома сидите... пожалуйста».
«Дома сидите, пожалуйста!» 🏚— Матч ТВ (@MatchTV) March 24, 2020
Широков дал актуальный совет 👍https://t.co/NZYCUNP2lupic.twitter.com/nLPJiNCUtg
Во всём мире от коронавируса погибли более 17 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения назвала COVID-19 мировой пандемией.
Ранее «Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса.