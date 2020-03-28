Под влиянием пандемии: зачем проводить сезон РПЛ-2020/21 в один круг вместо двух

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов предложил провести следующий сезон Российской премьер-лиги в один круг вместо двух. Эта мера может оказаться действительно необходимой, так как из-за пандемии коронавируса розыгрыш следующего чемпионата России почти наверняка будет отложен. Какие форматы проведения соревнований в таком случае могут быть разработаны — в материале RT.

Пандемия коронавируса поставила под угрозу не только проведение текущего розыгрыша чемпионата России по футболу, прерванного после 22-го тура. Начало следующего сезона в Российской премьер-лиге тоже может быть отложено на какое-то время, из-за чего возникнет риск, что и он не будет доигран в штатном режиме весной 2021-го. Однако у главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова есть идея, как решить эту потенциальную проблему.

По мнению бывшего игрока «Зенита» и сборной России, количество матчей следующего национального первенства лучше всего будет сократить вдвое, отказавшись от привычной системы.

«А что если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга? Хозяина поля определить жребием! Тогда будет время доиграть и этот сезон! Если удастся победить эту гадость, разумеется», — прокомментировал бывший полузащитник текущую неразбериху из-за коронавируса.

Нынешний чемпионат России по футболу остановлен до 10 апреля. Такое решение руководство РПЛ приняло 17 марта, когда уже было прервано большинство европейских чемпионатов. Многие из них тоже первоначально брали паузу на определённый срок, после чего были вынуждены продлевать её. Сейчас такая же вероятность существует в Российской премьер-лиге. Так, игрок «Уфы» Вячеслав Кротов в интервью RT уже выразил сомнения относительно того, что розыгрыш возобновится в указанную дату.

Если нынешний сезон затянется, то будет отложен и следующий, а в российских реалиях это может привести к трудностям в ближайшем будущем. Ведущие европейские чемпионаты ещё имеют возможность проводить матчи зимой и ранней весной, но в России такая возможность отсутствует и использовать время с декабря по февраль для проведения несыгранных матчей вряд ли получится.

Из-за этого РПЛ приходится дорожить каждым свободным днём в календаре и начинать очередной сезон довольно рано — уже в середине июля. Однако, даже по самым оптимистичным прогнозам, привычный старт нового чемпионата России скорее всего придётся отложить, так как остаются несыгранными ещё восемь туров предыдущего, три стадии Кубка страны и пара стыковых матчей с командами ФНЛ за повышение в классе. Также необходимо время на отпуск для игроков и несколько недель на тренировочные сборы. Даже без пандемии уложить все эти мероприятия в четырёхмесячный срок было бы сложно, а с ней это становится совсем неразрешимой задачей.

Так что, когда старый сезон будет доигран и наконец-то настанет время начать новый, на его полноценное проведение может просто не хватить дней. И тогда предложение Радимова окажется очень кстати. Итогов одного круга может быть достаточно для определения чемпиона страны, так как все 16 команд уже сыграют друг с другом по одному разу и не будет нарушен спортивный принцип.

При этом, как отметил Радимов, существует проблема несправедливого распределения домашних и гостевых матчей. Все команды имеют право на их проведение, и жеребьёвка как раз могла бы разрешить спор. Однако всё равно кому-то повезёт принять соперников на своём поле восемь раз, а кому-то семь. В такой ситуации было бы справедливо один из матчей каждого клуба проводить на нейтральном поле, тем более что недостатка в качественных аренах после чемпионата мира нет, а некоторые из них так до сих пор и не принимали матчи РПЛ.

В полемику с Радимовым вступил известный спортивный журналист Василий Уткин, который отметил, что сокращение количества матчей скажется на стоимости телеправ и, соответственно, доходах клубов. Но главный тренер «Зенита-2» возразил, что в такой ситуации максимальную прибыль извлечь уже не удастся, а на сокращённый формат могут перейти даже еврокубки.

«А прекратить сейчас чемпионат? Это тоже финансовые потери. Без них не обойтись. Но мне кажется, доиграть важнее. А ещё еврокубки следующего сезона играть как раньше: сразу плей-офф, без группового этапа. Тоже потери, но без этого никак. Мне так видится», — отметил Радимов.

Болельщики тоже едва ли будут рады, что количество матчей сократится сразу вдвое. Однако выход из этой ситуации тоже можно найти. Следующей весной, если останется время на проведение ещё нескольких туров, можно организовать отдельный раунд турнира с делением РПЛ на две группы: восемь лучших команд проведут ещё один круг в споре за медали и путёвки в еврокубки, а остальные восемь по итогам семи дополнительных туров определят, кто окажется в ФНЛ, а кто сохранит прописку в элитном дивизионе.

Подобный формат проведения чемпионата уже использовался при переходе на систему «осень-весна», но он не является единственно возможным из тех, которые могли бы прийтись по душе болельщикам. Зрелищность второй стадии чемпионата России могла бы повыситься в разы, если позаимствовать у Кубка и европейских состязаний турнир на выбывание. Первый круг в таком случае определял бы посев участников этого плей-офф.

Такая система давно принята в хоккее, баскетболе и прочих видах спорта, а в футболе её взяла на вооружение только американская МЛС. Для Европы это может быть слишком смелым экспериментом, но в условиях, когда времени на определение чемпиона может оказаться слишком мало, такой ход позволил бы наиболее быстро и справедливо выявить самую сильную команду в стране.