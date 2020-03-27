«Двухлетний сын не даёт растерять форму»: Кротов о домашних тренировках, чтении книг и игре со Смоловым в Counter-Strike

Активность двухлетнего сына не позволяет растерять форму во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью RT заявил нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов. По словам футболиста, за прошедшую неделю он лишь однажды выбрался на стадион, чтобы потренироваться на открытом воздухе, а в остальном занимается в домашних условиях согласно предписаниям тренеров. Форвард также признался, что свободное время тратит на игру в Counter-Strike по сети с коллегами и чтение книг.

«В клубе решили перестраховаться»

— «Уфа» — первый клуб РПЛ, который решил изолировать своих футболистов. Сколько времени уже находитесь на карантине?

— Меры были приняты после возвращения в Уфу с выездного матча с ЦСКА. У нас был один выходной, 17 марта состоялась последняя тренировка, на следующий день занятия отменили. Вместо него прошло собрание, на котором всем объявили, что до 2 апреля тренировок не будет, а нам следует сидеть дома и без острой необходимости никуда не выходить.

— Это было связано с тем, что наличие коронавируса заподозрили у люксембургского полузащитника команды Оливье Тилля?

— Не сказать, что ситуация была пугающей, просто в клубе решили перестраховаться. Оливье заболел, у него была высокая температура. Однако чуть позже Тилль сдал два теста, но коронавирус у него не обнаружили. Всё закончилось хорошо. А до того напряжение в команде витало, хотя старались не поддаваться панике.

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— Что говорил сам Тилль?

— Переписывались с ним, он утверждал, что всё нормально. Обсуждали общие темы. Понятно, что не хотелось задавать Оливье вопросы из разряда «У тебя что, коронавирус?». Просто спрашивал, как у него дела, как самочувствие. Он жаловался на температуру. По сути, у Тилля были симптомы обыкновенного ОРВИ.

— Когда ваш карантин подойдёт к концу?

— Ещё в среду мы с румыном Йонуцом Неделчару и молдаванином Кэтэлином Карпом собрались и отправились на стадион. Добирались на собственных автомобилях, общественным транспортом не пользовались, ни с кем не контактировали. Но, по крайней мере, наконец потренировались на свежем воздухе, сделали пробежку. Просто списались с клубным врачом, он поговорил с руководством, и нам разрешили приехать.

— Как поддерживали форму дома?

— Только кажется, что нам нечего делать. На самом деле это не так. Я купил домой велосипед. Нам всем раздали индивидуальный план тренировок, специальные резинки. Могу сказать, что программа получилась очень непростой. Качал и ноги, и руки. Поэтому пробежка на стадионе далась вполне легко.

До этого же даже пробежаться на улице не удавалось. В целом каждый день минут 30 крутил велосипед и ещё 40 выполнял упражнения, прописанные в плане. Главный тренер Вадим Евсеев тоже находится на карантине, с ним пока не общались.

— Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью RT рассказал, что домашние тренировки не помогут сохранить форму футболистам в нынешней ситуации.

— К сожалению, думаю, без занятий на поле так и будет. Но сейчас мы всё-таки начинаем тренироваться на стадионе. Это лучше, чем просто сидеть дома. Понятно, что, когда сезон возобновится, будет тяжело.

«Смолов в Испании всё время проводит дома»

— Как переносите карантин и постоянное пребывание дома?

— Это, конечно, непросто, но, по крайней мере, можно иногда выйти в магазин. Но я-то сижу дома не в одиночестве, а с женой и ребёнком. Так что скучать не приходится. Да и с сыном можно выходить на короткие прогулки. Но у нас рядом нет даже детской площадки, поэтому приходилось просто ходить вокруг дома.

— Чем занимались, помимо тренировок?

— Меня развлекает ребёнок. Ему всего два года, и он очень активный. Так что сын тоже делает всё от него зависящее, чтобы я не растерял форму (Смеётся.). Поддерживает в тонусе, так сказать. Зато появилось время посмотреть фильмы, сериалы или поиграть в Counter-Strike. Могу засесть за игру на пару часов, когда чадо засыпает.

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— Играете с кем-то из футболистов?

— Да, с Фёдором Смоловым, Денисом Давыдовым, который сейчас выступает в Болгарии, с Игорем Безденежных. Когда как получается. Смолов рассказывал, что в Испании всё время проводит дома и выйти может только в магазин. А за появление на улице без уважительной причины в стране грозит штраф размером в €600.

— Как он себя чувствует в сложившейся ситуации?

— Федя старается не унывать: читает, играет в компьютер, разумеется, выполняет какие-то упражнения. Но отчаяния в его голосе не услышал, скорее, он пытается ко всему относиться философски. Конечно, обидно, что Смолов только заиграл в Испании, как сезон остановили. С другой стороны, в подобной ситуации сейчас оказались все футболисты. Например, мы в «Уфе» два месяца сидели на сборах, чтобы отыграть три матча и уйти на карантин.

— А как дела у Давыдова в Болгарии, где 14 марта ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации на месяц?

— Тоже сидит дома вместе с женой. Выходят только в магазин. Чемпионат страны там приостановили на неопределённый срок. Две недели футболисты в Болгарии вообще не тренировались, сейчас же занимаются четыре дня в неделю, а три — отдыхают.

— Продолжая тему карантина: может, удалось уделить внимание какому-либо занятию, до которого раньше не доходили руки?

— Начал гораздо больше читать. Когда ребёнок засыпает, могу спокойно открыть книгу. Раньше это удавалось, пожалуй, только на сборах. Уже прочитал автобиографию Хабиба Нурмагомедова и книгу об известном игроке в Counter-Strike Данииле Тесленко, который недавно завершил карьеру.

— К слову о Нурмагомедове. Как думаете, его бой с Тони Фергюсоном состоится или его отменят в пятый раз?

— Хабиб же сказал, что готов драться без зрителей. Ему нужны только «клетка», соперник и судья. Но непонятно, что решит руководство UFC. Боюсь, поединок придётся переносить.

«Вероятность того, что сезон РПЛ возобновится 10 апреля, крайне мала»

— «Уфа» отлично начала год и отобрала очки у «Зенита» и ЦСКА. Наверняка вам особенно не хотелось делать паузу.

— Конечно. Повторюсь, мы провели качественные сборы, отлично подготовились к возобновлению сезона. Вполне удачно провели три игры и вынуждены были отправиться на карантин. Конечно, футболистам обидно, нам хотелось бы продолжать выходить на поле.

— Не кажется ли вам, что отмена турниров — перегиб и результат паники?

— Умирает так много людей. Этим всё сказано. Уже очевидно, что коронавирус — не шутка. В Уфе пока заболевших единицы. Их изолировали сразу же. В регионе всё под контролем.

— По идее, «Уфа» должна возобновить тренировочный процесс 2 апреля. Верите, что это произойдёт?

— Честно, не знаю, но другой информации пока не поступало, ни о каких новых датах речи не шло. Непонятно, начнём ли мы тренироваться в срок. Пока остаётся ограничиваться пробежками.

— По идее, 10 апреля сезон может возобновиться. Верите в это?

— К сожалению, не думаю, что это произойдёт. Вероятность такого исхода крайне мала.

— В некоторых европейских клубах футболистам уже урезают зарплаты в связи с пандемией коронавируса. Как с этим обстоят дела в «Уфе»?

— Обсуждали эту тему с ребятами. Вроде бы все заверили, что проблем быть не должно и деньги придут в полном объёме. Зарплату нам урезать не собираются.