Вартапетов рассказал, как футболистам следует тренироваться в самоизоляции дома

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Бывший врач «Спартака», а в настоящий момент гендиректор армянского «Урарту» по медицинской части Михаил Вартапетов рассказал, как будут проходить тренировки футболистов в условиях карантина из-за распространения коронавируса.
Вартапетов рассказал, как футболистам следует тренироваться в самоизоляции дома
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«Речь идёт только о пробежках. Аэробная работа. Ещё велосипед. А больше ничего придумать нельзя. О каком объёме работы идёт речь? В профессиональных командах рассчитывают его персонально для каждого человека, это зависит от частоты пульса. Но если взять в среднем, то общий объём тренировок должен составить не менее часа с перерывами на стретчинг, разминки и так далее», — заявил Вартапетов в интервью RT.

Ранее бывший врач «Спартака» рассказал, как быстро футболисты могут растерять форму на карантине.

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