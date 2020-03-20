Экс-врач «Спартака» рассказал, как быстро футболисты могут растерять форму на карантине

Бывший врач «Спартака», гендиректор армянского «Урарту» по медицинской части Михаил Вартапетов рассказал, как быстро футболисты могут растерять форму из-за вынужденного простоя в условиях пандемии коронавируса.

«Если игрок находится в бездействии больше четырёх дней, это уже становится проблемой. Понятно, что все сейчас составили для футболистов индивидуальный график работы, чтобы дома они могли заниматься. Но это не специфические игровые упражнения. Тем более речи не идёт о тактике, необходимой любому тренеру. После того как возобновится тренировочный процесс, понадобится около двух недель, чтобы привести игроков в порядок. Мы имеем ситуацию выхода из длительного отпуска», — заявил Вартапетов в интервью RT.

Ранее Семак рассказал, что футболистам «Зенита» грозят санкции в случае нарушения карантина.