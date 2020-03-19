Семак рассказал, что футболистам «Зенита» грозят санкции в случае нарушения карантина

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что футболистам команды грозят санкции за нарушение карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.
Семак рассказал, что футболистам «Зенита» грозят санкции в случае нарушения карантина
  • РИА Новости

«Все ребята должны находиться дома и не покидать его без серьёзных на то оснований. Понимаем, что нужно как-то питаться, ходить в аптеку. Все остальные вещи запретили. Нарушения влекут за собой очень серьёзные наказания», — приводит слова Семака «Чемпионат».

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить