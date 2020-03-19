Семак рассказал, что футболистам «Зенита» грозят санкции в случае нарушения карантина

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что футболистам команды грозят санкции за нарушение карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

«Все ребята должны находиться дома и не покидать его без серьёзных на то оснований. Понимаем, что нужно как-то питаться, ходить в аптеку. Все остальные вещи запретили. Нарушения влекут за собой очень серьёзные наказания», — приводит слова Семака «Чемпионат».

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус.