Футболист «Уфы» Тилль сдал отрицательный тест на коронавирус

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Тест на коронавирус госпитализированного люксембургского полузащитника «Уфы» Оливье Тилля дал отрицательный результат.
Футболист «Уфы» Тилль сдал отрицательный тест на коронавирус
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Как сообщает пресс-служба «Уфы», игрок сдал два теста на коронавирус, и они оба показали отрицательные результаты. 

Тем не менее все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию. 

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

22 марта число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367.

23-летний хавбек играет за «Уфу» с 2018 года. В его активе один гол и пять результативных передач в 46 матчах за российский клуб.

Ранее сообщалось, что Тилль попал в больницу из-за подозрений на коронавирус.

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