Футболист «Уфы» Тилль попал в больницу из-за подозрений на коронавирус

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Люксембургский полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Футболист «Уфы» Тилль попал в больницу из-за подозрений на коронавирус
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По словам генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, которые передаёт «Чемпионат», футболист был госпитализирован после того, как почувствовал недомогание.

«Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведён в общую палату», — добавил Газизов.

23-летний хавбек играет за «Уфу» с 2018 года. В его активе один гол и пять результативных передач в 46 матчах за российский клуб.

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига не рассматривает проведение матчей без зрителей после возобновления сезона.

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