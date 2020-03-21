Прядкин заявил, что РПЛ не рассматривает проведение матчей без зрителей после возобновления сезона

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что лига не рассматривает возможность проведения матчей без зрителей после возобновления чемпионата, приостановленного из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Прядкин заявил, что РПЛ не рассматривает проведение матчей без зрителей после возобновления сезона
  • РИА Новости

«Это крайняя мера, это крайнейшая меря, я бы даже так сказал. Конечно, футбол — это игра для зрителей. Конечно, ограничения по посещению в том или ином субъекте ударяют по всем болельщикам. Все клубы говорят об этом. Нельзя играть без зрителей. Мы вместе со всем руководителями клубов считаем, что футбол для зрителей. Это спорт № 1, который любят миллионы людей в мире. Мы не рассматриваем сейчас вопрос игры без зрителей, — приводит слова Прядкина «Матч ТВ».

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Прядкин высказал мнение, что сезон не будет возобновлён раньше 24 апреля.

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