Глава РПЛ считает, что сезон не будет возобновлён раньше 24 апреля

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о возможных сроках возобновления розыгрыша турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Мы поучаствовали в двух видеоконференциях с руководителями европейских лиг. Там был дан чёткий посыл: рекомендовать — это не значит в каком-то приказном порядке принять решение и завершить сезон 30 июня. Там была рекомендация действовать с тем же планом, который у нас в стране. У нас есть рекомендация до 10 апреля. Лиги с пониманием к этому отнеслись, лиги приняли решение совместно с РФС. До 10 апреля мы приостановили, что будет дальше, давайте по мере поступления рекомендаций от органов государственной власти», — приводит слова Прядкина «Матч ТВ».

Он отметил, что перед возобновлением турнира нужно будет дать клубам время на проведение тренировочных сборов.

«К примеру, если 10 апреля всё откроется (это оптимистичный вариант), то раньше 24 апреля мы не стартуем. У нас есть несколько вариантов календаря — оптимистичный, пессимистичный, со взглядом в будущее», — добавил глава РПЛ.

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что РПЛ во время паузы из-за коронавируса намерена провести серию кибертурниров.