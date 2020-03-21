СМИ: РПЛ во время паузы из-за коронавируса намерена провести серию кибертурниров

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) во время паузы в чемпионате собирается провести серию кибертурниров.

По словам источника, близкого к РПЛ, слова которого передаёт ТАСС, в настоящее время руководством лиги прорабатывается формат проведения кибертурниров среди 16 команд — участниц чемпионата.

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее почётный президент РФС рассказал, когда могут возобновиться матчи РПЛ.