В Испании составили список самых больших разочарований сезона Примеры

Испанское издание AS опубликовало список футболистов, которые больше всего разочаровали своей игрой в текущем сезоне Примеры.

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Список опубликован на сайте издания. В него были включены форвард «Атлетико» Жоау Феликс, нападающий «Реала» Лука Йович, полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и другие игроки. 12 марта Ла Лига объявила о приостановке розыгрышей Примеры и Сегунды из-за пандемии коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с рядом футболистов.