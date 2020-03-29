В Испании составили список самых больших разочарований сезона Примеры

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Испанское издание AS опубликовало список футболистов, которые больше всего разочаровали своей игрой в текущем сезоне Примеры.
В Испании составили список самых больших разочарований сезона Примеры
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Список опубликован на сайте издания.

В него были включены форвард «Атлетико» Жоау Феликс, нападающий «Реала» Лука Йович, полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и другие игроки.

12 марта Ла Лига объявила о приостановке розыгрышей Примеры и Сегунды из-за пандемии коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с рядом футболистов.

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